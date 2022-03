Joe Jonas e Sophie Turner estão mesmo à espera do segundo filho em comum, confirmou em declarações à Us Weekly uma fonte próxima do casal.

A alegada confirmação surge depois de muita especulação, gerada pelas últimas aparições públicas da atriz. Sophie Turner surgiu com uma barriguinha saliente que em tudo levava a crer que estaria mais um bebé a caminho.

A mesma fonte conta à publicação que Joe Jonas e Sophie Turner estão radiantes com a novidade e ansiosos por receberem o bebé, que deverá nascer "no meio do verão".

O casal, recorde-se, tem já uma filha em comum, a pequena Willa, de 19 meses.

