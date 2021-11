Joseph Maldonado, mais conhecido como Joe Exotic do documentário da Netflix 'Tiger King: Morte, Caos e Loucura', anunciou esta quinta-feira que lhe foi diagnosticada uma forma agressiva de cancro da próstata.

“É com tristeza que vos digo que os médicos me ligaram hoje para me dizer que a minha biópsia à próstata revelou um cancro agressivo. Ainda estou a aguardar resultados de outros testes”, escreveu a estrela da série documental, numa carta publicada no Instagram.

“Neste momento, não quero a pena de ninguém”, acrescentou.

Segundo o seu advogado, John M. Phillips, o tratador está também em tratamento para outros problemas de saúde.

Maldonado foi condenado em 2019 pela tentativa de homicídio da ativista Carole Baskin e violação das leis federais sobre vida selvagem, estando previsto que a sua pena seja revista, depois de uma ordem judicial emitida em julho.

