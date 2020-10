O jornalista da TVI Joaquim Sousa Martins está infetado com a Covid-19.

A TVI confirmou o resultado positivo do teste feito pelo sub-diretor de informação da estação de Queluz de Baixo, adianta o site Selfie.

Ainda de acordo com a mesma publicação, estão a ser respeitadas dentro do canal televisivo todas as diretrizes da Direção-Geral da Saúde.

