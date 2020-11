Foi no dia 23 de novembro de 2017 que o mundo artístico português ficou de luto ao receber a triste notícia da morte de João Ricardo. O ator e encenador não resistiu a um tumor maligno na cabeça

Três anos depois da perda, João Ricardo é lembrado com saudade por família, amigos e colegas de profissão.

João Baião foi um dos primeiros a assinalar a data nas suas redes sociais.

"Três anos! Não me esqueço, não nos esquecemos do João Ricardo", declara o apresentador na legenda de uma fotografia do amigo.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos tem novo namorado. A foto que assume a relação