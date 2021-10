João Paulo Sousa e Joel voltaram a subir ao palco com os Insert Coin, momento que foi destacado na página de Instagram do apresentador da SIC, onde se revelou muito emocionado neste regresso aos espetáculos de música.

"Isto é amor. Ontem voltei a subir a palco com os Insert Coin Baile, milhares de pessoas à nossa frente tal como antes! As lágrimas chegaram! E este beijo do Joel também. O baile está de volta", escreveu na legenda das imagens que publicou na rede social, esta sexta-feira.

Entre as fotografias, podemos ver João Paulo Sousa muito emocionado a ser consolado pelo colega e amigo. Veja abaixo:

