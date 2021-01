João Paulo Rodrigues está solteiro. A relação que mantinha com Ana Amaro chegou ao fim, como o apresentador revelou, no final do ano passado, no programa 'Cá Por Casa', da RTP1.

Questionado por Herman José sobre o facto de ter tido uma namorada médica, João Paulo Rodrigues confirmou: "Tive. Já não tenho".

"[O meu coração] está sossegadinho. Estou a aprender a estar comigo, sozinho, e acho que é uma fase da vida importante, e estou a curti-la ao máximo", acrescentou.

Recorde-se que antes deste relacionamento, João Paulo Rodrigues esteve casado com Juliana Marto, com quem tem duas filhas em comum.

