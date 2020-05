Este sábado, dia 30, o dia começou cedo para João Mota. O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' decidiu fazer o fim de semana arrancar com um mergulho no mar, seguindo-se do treino matinal.

Entre uma coisa e outra, aproveitou, já em casa, para se refrescar com um banho de mangueira no terraço e resolveu partilhar esse momento nas redes sociais.

"Tirar o sal e siga para o treininho matinal", escreveu na legenda da imagem.

