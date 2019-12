João Mota está de novo apaixonado? A sua mais recente publicação, aparentemente destinada a alguém por quem nutre um carinho especial, deixou a dúvida no ar.

"Não te direi as razões que tens para me amar pois elas não existem. A razão do amor é o amor", lê-se na partilha realizada na manhã desta sexta-feira.

De seguida o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' acrescentou ainda: "Se amar não chega. Nada chega. Bom dia".

Vale recordar que João Mota terminou em agosto o namoro de sete anos com Mariana Monteiro. Desde então que não é conhecido nenhum romance na vida do ator.

Leia Também: Sabia que João Mota também canta? Ator revela talento em vídeo