O apresentador João Baião conversou com as 'Três da Manhã' e participou na rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar'.

Logo a abrir, as animadoras da Renascença perguntaram: "Confessa, tomavas drogas para conseguir fazer o 'Big Show SIC'?"

"Não, pelo contrário. Comecei a ouvir esse boato e a verdade é em alguns programas em tomava [um calmante]. Para acalmar. Ficava tão ansioso", recordou. "Nunca experimentei substâncias", afirmou.

Entre as questões, também perguntaram: "Disseste numa entrevista que tens medo de morrer. Se não me engano, disseste-o várias vezes. Mas tens medo de morrer assim de repente, não é? É que tu já morres um bocadinho todos os domingos quando tens de apresentar o 'Domingão' ao lado do Emanuel".

"Não, não morro. Só de saudades", reagiu o apresentador da SIC, entre gargalhadas do próprio, de Inês Lopes Gonçalves, Ana Galvão e Joana Marques.

Logo de seguida, quiseram saber: "Como sabemos bem, continuas a ter uma coleção enorme de calçado. Com as audiências do 'Casa Feliz' em baixo, achas que o Daniel Oliveira vai contribuir para essa coleção oferecendo-te um par de patins?".

"Pode oferecer, mas eu não sei andar de patins, só andei uma vez. Mas, curiosamente, acabei de receber os resultados de ontem e até ganhamos", respondeu Baião.

Veja tudo aqui.