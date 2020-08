Carolina Loureiro e Vítor Kley estiveram hoje no programa 'Casa Feliz', da SIC, onde contaram a sua história de amor a Diana Chaves e João Baião, na sua primeira entrevista em conjunto.

Os dois revelaram que se conheceram quando Carolina estava no programa 'Fama Show' e lhe pediram para entrevistar o cantor brasileiro, que estava de visita a Portugal com o sucesso 'Sol'.

"Estava cheia de reportagens nesse dia e não era para ir fazer a entrevista", recordou a atriz, notando que quis o destino que os dois se conhecessem.

"Não sabia o que falar, só me ria, cheio de vergonha. Fiquei muito envergonhado. Bateu aquela química. Senti que ‘rolou’ alguma coisa. Quem deu a 'pedrada' primeiro foi ela. Marcou-me numa foto nossa do Instagram. Comentei e aí começamos a falar", acrescentou o músico.

O primeiro encontro aconteceu no verão seguinte, cinco meses depois.

O afastamento forçado

Com a chegada da pandemia, o casal passou por um momento mais difícil ao verem-se afastados à força. Contudo, os dois asseguraram que quando existe amor, este tudo suporta.

"Podia demorar 50 anos que eu ia esperar à mesma", disse Kley, deixando desta forma João Baião emocionado, não contendo as lágrimas perante a doçura e o amor do casal.

Os planos para o futuro

Agora, Vítor pretende ficar o máximo de tempo em Portugal, até porque o mundo da arte também está 'parado' no Brasil. Carolina diz que quando o namorado tiver que voltar por causa do trabalho, irá com ele até porque as gravações de 'Nazaré' já terminaram.

Por último e já a longo prazo, completou. "Imagino-me a casar com esta pessoa e a ter filhos com ele".

