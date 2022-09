Joana Duarte revelou aos seguidores do Instagram novas imagens da sua barriguinha de grávida.

De viagem a Milão, Itália, na companhia de Carolina Loureiro, a atriz e instrutora de ioga mostrou-se feliz e sorridente nesta fase especial da sua vida.

"Minha grávida mais linda", escreveu Carolina ao captar a amiga a posar num elevador.



© Reprodução Instagram/ Carolina Loureiro

Pouco depois, Joana publicou uma fotografia semelhante no seu perfil. "Jantar em Milão", lê-se na legenda.

Joana Duarte, atualmente com 35 anos, aguarda a chegada do primeiro filho. O bebé nasce, ao que tudo indica, da relação da figura pública com o cantor Ziggy Alberts.

