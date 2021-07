Joana Diniz partilhou esta terça-feira na sua conta oficial de Instagram uma fotografia onde revela o seu lado mais sensual.

A imagem foi, no entanto, alvo de duras críticas pelo facto de a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' se mostrar em topless - ainda que tenha optado por tapar os mamilos.

Perante os comentários ofensivos de que foi alvo, Joaninha optou por eliminar a publicação. Decisão da qual se arrependeu pouco depois.

A ex-'Casa dos Segredos' voltou a publicar a mesma fotografia e ainda deixou um sério recado aos haters.

"Já olhei para está foto mais de 50x ( já nem a posso ver) para ver o que aqui estaria de tão mal para haver tanto ódio nos comentários.

Não vejo NENHUM. Vejo uma mulher com umas cuecas de praia, com um vestido de rede de praia e que INCLUSIVE teve o cuidado de tapar o que estava em demasia", começa por escrever, deixando clara a sua revolta.

"Apaguei a foto a pouco porque já não tenho paciência nem tempo para vos andar a bloquear a todos e a todas. Por isso minhas caras recalcadas/os não me venham f*** o juízo, que a minha paciência está curta Querem destilar ódio, destilem na quinta do c*** que é o melhor que fazem. O que aqui importa, é que sei o que sou e por isso não tenho qualquer tipo de problema em postar o que quer que seja", continua.

"Até poderia colocar uma foto minha nua que NINGUÉM tinha nada haver com isso, mas jamais será o caso. Sou boa mãe, boa filha, boa amiga. Farto me de trabalhar humildemente para pagar as minhas coisas. Quantas e quantos não andam por aqui tapadinhos até a goela e são do piorou?? Então ponham a viola ao saco e não me venham f*** a cabeça, ok?", termina.

Eis abaixo a fotografia que deu origem à polémica:

