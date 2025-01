Joana Amaral Dias esteve à conversa com Júlia Pinheiro esta terça-feira, dia 14 de janeiro, no qual falou sobre o seu casamento com Pedro Pinto.

"Continuo apaixonada pelo Pedro, estamos juntos há 11/12 [anos]. Finalmente casamos em 2022. O Pedro sabia o que queria, é uma pessoa que sabe o que quer", considerou.

"Eu também acho que sei o que quero e faço estardalhaço com isso", realçou ainda, notando que essa é a grande diferença entre ela e o companheiro.

No entanto, Joana garantiu que a sua personalidade mais intensa não foi uma surpresa para o marido, pelo contrário. "A vantagem é que quando o Pedro me conheceu, eu já estava enfiada no 'carnaval'. Aquilo que ele levou foi o que viu, não foi enganado. Achou que ia conseguir lidar e gerir e a verdade é que tem conseguido gerir muito bem", notou.

Veja o momento.

