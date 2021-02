Anselmo Crespo foi convidado do programa 'Dois às 10', da TVI, na manhã desta sexta-feira. A propósito do aniversário da TVI24, que hoje celebra 12 anos, o diretor de informação falou da sua paixão pelo jornalismo e foi ainda surpreendido pela equipa com quem trabalha diariamente. Contudo, a grande revelação deu-se no final da conversa.

Antes de se despedir, anunciou Joana Amaral Dias como a nova comentadora do canal de informação e adiantou ainda que a política vai marcar presença no programa das manhãs uma vez por semana.

"Para a semana, já deve andar por aí", rematou, sem adiantar mais pormenores sobre a colaboração da comentadora, que é um rosto conhecido da CMTV.

