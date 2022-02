Joacine Katar Moreira quebrou o silêncio na manhã desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro, sobre a sua possível participação na nova edição de 'Big Brother Famosos'.

As mais recentes notícias davam conta de que a antiga deputada do Livre estaria em isolamento num hotel e teria protagonizado um desentendimento com Nuno Graciano, outro possível concorrente do formato. A alegada desavença, diziam os rumores, teria ditado a desistência de Joacine.

Com os rumores a crescerem, a antiga deputada recorreu à sua conta de Twitter para reagir. "No contexto que vivemos, ainda é preciso fazer desmentidos de fake news e sensacionalismo básico. Foram dois anos disto, embora com cenas mais arrojadas, que isto do 'Big Brother' até parece coisa pouca", afirmou, dando assim a entender que não fará parte do leque de concorrentes do reality show.

"Curioso é ver como se babam certas pessoas por cenas destas. O frenesim e o cuspo nos cantos da boca tanta é a excitação. Tenham juízo", lê-se ainda numa outra partilha.

Sobre a alegada polémica com Nuno Graciano, Joacine afirma: "E mil msg perguntando sobre uma sósia 'confirmada' minha num hotel com fachos e vinho verde. Não tenho paz. Mas como estamos no meio de uma guerra, dá sempre para entreter a malta".

