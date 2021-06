Aos 38 anos, Jessica Sutta, das Pussycat Dolls, foi mãe pela primeira vez, de um menino, o pequeno Michael Jesse "MJ" Marquart, que nasceu no dia 25 de maio. O bebé é fruto do casamento da artista com Mikey Marquart.

Uma novidade que foi agora partilhada com o mundo, através da página de Instagram da cantora.

Ao lado de duas carinhosas imagens que marcam o nascimento do menino, a mamã 'babada' disse: "Ele está aqui! Estou muito feliz por conhecerem o nosso lindo bebé, Michael Jesse “MJ” Marquart".

"O Mikey e eu mal podemos esperar que todos o conheçam, mas, por enquanto, estamos a ajustar-nos aos nossos novos papéis como pais deste lindo menino. Obrigada pro todo o amor e apoio", escreveu ainda.

Leia Também: Mafalda Sampaio revela como é que contou a 2.ª gravidez ao companheiro