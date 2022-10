Jessica Biel e Justin Timberlake posaram na passadeira vermelha da CHLA Gala 2022, que decorreu no Barker Hangar, em Santa Monica, Califórnia, na noite de sábado.

O casal mostrou-se feliz no evento de caridade e escolheu para a ocasião um look preto, com destaque para o vestido de Jessica.

A mulher do ator optou por um modelo sem mangas, com laços brancos. Veja na galeria algumas imagens do casal.

