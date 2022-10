Jessica Athayde foi na noite de domingo, 2 de outubro, uma das presenças mais notadas na gala dos Globos de Ouro.

A atriz, nomeada ao prémio de Melhor Atriz de Ficção, prendeu as atenções pelo look escolhido, um fato branco do alfaiate Paulo Battista, e ainda por ter levado como seu acompanhante um idoso de 80 anos.

O que muitos não sabem é que, no meio da azáfama do evento, Athayde sofreu uma quebra de tensão. A revelação foi feita pela própria através da rede social Instagram.

"Momento da noite em que tive uma quebra de tensão", declarou ao mostrar uma foto em que surge sentada numa cadeira, a beber um copo de água e a refrescar-se com um leque.



© Reprodução Instagram/ Jessica Athayde