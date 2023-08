Jessica Athayde partiu para férias na companhia do namorado, Diogo Amaral, do filho de ambos, o pequeno Oliver, e do enteado, Mateus, mas a viagem não começou da melhor forma.

A atriz revelou, com recurso ao Instagram, que teve um problema com a bagagem, ainda que sem adiantar grandes detalhes.

"Comecei as férias sem mala! Obrigada, TAP", atirou Jessica.

Ora veja:



© Instagram/Jessica Athayde