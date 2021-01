De confinamento à semelhança do que está a acontecer com a grande maioria dos portugueses, Jessica Athayde tem vindo a usar a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores a sua rotina por casa.

"Já mudei as fraldas, já vi a porca da Peppa, já respondi a emails, já me chateei com a Bali e agora estou a agradecer a farinha que o mundo me deu para fazer as panquecas para a criança para de gritar papa", notou numa das stories.

"Aguardo religiosamente para teres bebés, Catarina Gouveia", disse ainda, uma vez que esta atriz é bastante seguida pelas suas receitas.

No entanto, e apesar do esforço de Athayde, a verdade é que a receita de panquecas acabou por correr mal... como aliás se pode ver pelas imagens presentes na galeria.

