Jessica Athayde esteve na semana passada no podcast 'É Preciso Ter Lata', de Pedro Ribeiro e Rugeroni, como já tinha sido destacado, momento que a levou a falar da zanga com Rita Pereira e o fim do contrato com a TVI. Mas não ficou por aqui.

Logo ao início, a atriz explicou que queria ajudar uma vizinha com o dinheiro que iria ganhar com a participação no podcast - de referir que cada convidado recebe dinheiro por cada pergunta respondida e têm de oferecer o mesmo a alguma pessoa ou instituição.

“Vou dar [o dinheiro] a uma vizinha. [...] Agora com a pandemia, acabamos por ver de perto as pessoas que estão realmente ao nosso lado. Neste caso, é a minha vizinha. Infelizmente, perdeu o marido durante a pandemia, não vive nas melhores condições e decidi que este dinheiro vai ser para contribuir para comprar o que ela precisa para a casa dela”, disse Athayde.

“E não lhe vou dar o dinheiro. Vou eu comprar aquilo que ela precisar, até porque, com certeza, vou gastar mais do que está aqui”, acrescentou, dando a entender que iria também contribuir com algum dinheiro seu para ajudar a vizinha.

No final, o valor que a atriz conseguiu angariar para oferecer à vizinha foram 500 euros.

