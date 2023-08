A família de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo vai aumentar. O casal, que deu as boas-vindas ao primeiro filho, Isaac, em janeiro de 2022, anunciou que espera agora o segundo filho, uma notícia dada nas redes sociais, onde ambos partilharam um vídeo na praia, no qual se pode ver a barriguinha de Jéssica.

Esta quarta-feira, dia 9 de agosto, a ex-concorrente do 'BB' usou as suas stories no Instagram para agradecer por todas as mensagens de carinho que têm recebido desde que anunciaram a gravidez.

"Não tive tempo ainda para agradecer a onda de amor com que fomos inundados. Só posso dizer que estou muito feliz, estamos aliás. Prometo que vamos tentar responder a toda a gente e retribuir todo o amor que temos recebido", começou por escrever.

"Ser mãe é, sem dúvida alguma, o meu maior propósito de vida e estou muito, muito grata", concluiu.

© Instagram/ Jéssica Antunes

