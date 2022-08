Atriz trocou as alianças com Wells Adams no passado fim de semana.

Jesse Tyler Ferguson contou na sua página de Instagram que foi quem oficiou o casamento de Sarah Hyland com Wells Adams, no passado sábado. Na legenda de duas fotografias que publicou na rede social, o também ator de 'Uma Família Muito Moderna' confessou estar muito "honrado" por ter ficado com tal papel. De recordar que na sitcom Ferguson interpreta Mitchell Pritchett, tio da personagem de Hyland. Leia Também: Sarah Hyland divulga primeira fotografia do casamento. O elegante vestido Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram