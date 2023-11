Jennifer Lopez anunciou esta segunda-feira, dia 27 de novembro, que vai lançar um novo álbum e um novo filme no próximo ano.

O álbum, 'This Is Me... Now', estará disponível a 16 de fevereiro e chega mais de duas décadas após o lançamento do seu trabalho de 2002, 'This Is Me... Then'.

Já o filme, 'This Is Me... Now: The Film', protagonizado pela cantora, promete dar aos fãs uma visão íntima da sua vida pessoal, onde estará contemplada a relação com o marido, Ben Affleck.

Assim como o álbum, o filme estará disponível no dia 16 de fevereiro na plataforma de streaming Prime Video. Quanto ao primeiro sigle do álbum, 'Can't Get Enough', os fãs da cantora poderão ouvi-lo a partir de 10 de janeiro.

