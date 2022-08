Dias antes de voltar a celebrar a união com Ben Affleck, tendo uma grande festa de casamento de três dias preparada para o fim de semana, Jennifer Lopez foi assistir a um espetáculo, mas não sozinha.

De acordo com o Page Six, a cantora contou com a companhia de uma das filhas de Ben, Seraphina, e dos seus filhos gémeos, Maximilian e Emme.

Fontes destacaram ainda que a artista chegou 20 minutos atrasada ao espetáculo 'Into the Woods', na Broadway, e não passou despercebida.

Após o espetáculo, relatam, Jennifer e os jovens foram conduzidos pelos seguranças até ao carro que os esperava do lado de fora.

De recordar que Ben Affleck e a ex-mulher, Jennifer Garner, são também pais de Violet (filha mais velha), de 16 anos, e Samuel, de dez. Por sua vez, os filhos gémeos de Jennifer Lopez, de 14 anos, são fruto do casamento terminado com Marc Anthony.

