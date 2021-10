Jennifer Lopez tirou do mercado, de forma temporária, a penthouse que tem em Manhattan, Nova Iorque, após a propriedade ter estado cerca de quatro anos no mercado, noticia o The Post.

A privacidade é um fator de grande importância para a cantora, daí o motivo da venda, contudo, ainda não será desta.

A casa foi disponibilizada em outubro de 2017 por 22 milhões de euros, tendo baixado quase dois milhões anos mais tarde.

A título de curiosidade, a moradia tem quatro quartos e oito casas de banho. Integra ainda um elevador privado que leva a artista diretamente para o apartamento. Destaca-se igualmente o terraço.

Veja as fotografias na galeria.

