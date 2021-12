Jennifer Lawrence surgiu radiante na antestreia do filme 'Don't Look Up', que aconteceu este domingo, 5 de dezembro, em Nova Iorque.

A atriz de Hollywood, de 31 anos, aguarda a chegada do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o diretor de arte Cooke Maroney. Os dois deram o nó em outubro de 2019 e preparam-se para um dos passos mais importantes da relação.

Para o evento, conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, Lawrence escolheu um vestido fluído em tons de champanhe e com muitos brilhos.

