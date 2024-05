Jennifer Lawrence não passou despercebida na 35.ª cerimónia anual do GLAAD Media Awards, este sábado, dia 11 de maio, em Nova Iorque.

Para a ocasião, a atriz, de 33 anos, escolheu um deslumbrante e comprido vestido preto, decotado e com uma (enorme) racha. O look ficou completo com uma mala da mesma cor.

Veja na galeria algumas fotografias da chegada de Jennifer Lawrence ao local e a passagem pela passadeira vermelha.

