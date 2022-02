A relação de Ben Affleck e Jennifer Lopez segue de 'vento em popa', é caso para dizer. Os dois artistas formam um dos casais mais badalados de Hollywood e não é para menos, tendo em conta que a sua história de amor dava um filme.

Se bem se lembra, Affleck e J.Lo namoraram pela primeira vez em 2002, tendo inclusive ficado noivos. Contudo, dois anos depois decidiram seguir caminhos diferentes.

17 anos depois, o amor entre ambos voltou a renascer. Agora, conforme revelou uma fonte ao Entertainment Tonight, os 'pombinhos' "estão abertos à possibilidade de ficarem noivos e casar".

"O Ben e a Jen estão tão apaixonados. As pessoas mais próximas não se surpreenderiam se o Ben fizesse o pedido. Claro que vão pensar nos filhos quando decidirem seguir em frente com a relação. Ambos querem que as coisas sejam ótimas para os filhos, não apenas para eles", diz a mesma fonte.

É ainda notado que Jennifer Garner, ex-mulher de Ben Affleck, apoia o relacionamento do ator. "Ela está em paz com o Ben. Está feliz por ele. Está contente por o Ben estar saudável e considera-o muito bom pai", completou.

