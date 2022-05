Quase duas décadas depois de ter estreado o 'The Ellen DeGeneres Show', o programa de Ellen DeGeneres está prestes a chegar ao fim.

De acordo com a People, Jennifer Aniston, estrela de 'Friends', foi a primeira entrevistada da apresentadora no formato e também estará presente no último programa, no dia 26 de maio.

A juntar-se a Jennifer Aniston, vai também estar ao lado de DeGeneres as cantoras Pink e Billie Eilish.

Leia Também: Ellen DeGeneres já gravou o seu último programa: "Maior privilégio"