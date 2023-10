Jay Leno afirmou que considera Taylor Swift um "ótimo modelo" para a geração mais nova.

O apresentador, de 73 anos, costumava ter a cantora no seu talk-show 'The Tonight Show With Jay Leno' como presença habitual no início da carreira da artista, no final dos anos 2000, e agora recorda como ela 'encantava' os membros mais jovens do público quando entrava em palco.

"Eu tinha-a no programa com frequência. Ela era a pessoa mais maravilhosa… Víamos todas essas meninas ​​de oito ou nove anos de idade impressionadas, os seus olhos brilhavam… Ela é um ótimo modelo a seguir e uma pessoa incrível", afirmou, em entrevista ao Extra.