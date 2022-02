Jardel abriu uma vez mais o coração durante a 'Curva da Vida', momento que foi transmitido na gala deste domingo (20 de fevereiro) do 'Big Brther Famosos'.

O tema predominante foi a sua luta contra as drogas, ainda muito presente na sua vida.

O ex-atleta relata que por curiosidade experimentou cocaína em 1999 e que a partir de 2001 entregou-se ao vício, passando pela pior fase da usa vida. Jardel, conforme recorda, chegou inclusive a ir drogado para os treinos, até que decidiu abandonar o futebol.

"Houve um dia em que tive uma overdose em 2002. Fiquei sete dias acordado. Via monstros, via tudo. Ao mesmo tempo que eu via os monstros eu via Jesus. Eu orava, mesmo mal. Isso não é vida para ninguém. Parei de jogar futebol", relata.

O concorrente nota que está "limpo" há mais de um ano. Já em relação ao vício no álcool, a sua recuperação ainda é recente, tendo deixado de beber há apenas dois meses. "Está a ser a melhor experiência da minha vida, inacreditável. Orar e estar longe da bebida", completa.

Veja o momento.

