James Blunt cresceu longe dos pais. O cantor, de 49 anos, frequentou um colégio interno antes de se juntar ao Exército Britânico e, por isso, nesta fase não via os pais com frequência.

"Entrei no colégio com sete anos. Os meus pais deixaram-me e foram-se embora. Um dia perguntei a uma responsável: 'quando é que vamos ver o pai e a mãe novamente?'. Disseram-me que seria no Natal. Era setembro. Não os vi muitas vezes até ficar famoso", declarou numa entrevista ao The Guardian.

Note-se que o músico serviu no Kosovo em 2009: "Era uma zona de guerra: balas, morteiros, minas. Fiquei tocado com pessoas de ambos os lados que demonstraram uma enorme compaixão e gentileza, mas grupos assassinos e genocidas não mostraram nada disto. Perdi a minha fé nas pessoas - e um pouco da esperança na humanidade", afirma.

Recorde-se que o primeiro grande sucesso do cantor foi 'You're Beautiful', lançado em 2005.