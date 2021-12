Jada Pinkett Smith chamou a atenção na passadeira vermelha da antestreia do filme 'The Matrix Resurrections', evento que aconteceu no Castro Theatre, em São Francisco, no passado sábado, 18 de dezembro.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas fotografias presentes na galeria, a mulher de Will Smith deslumbrou com um elegante vestido encarnado, estilo 'princesa'. Neste look destacou-se a longa cauda que se prolongava desde a cintura.

