De cabelo branco e com várias rugas no rosto: foi assim que Jackie Chan surgiu numa fotografia que se tornou viral nas redes sociais e que deixou milhares de fãs preocupados.

Embora nos tenhamos habituado a vê-lo em vários filmes de ação que requeriam uma destreza física só ao alcance de muitos, a verdade é que Jackie Chan já completou 70 anos, o que nos recordou a todos que o tempo também passa pelas figuras públicas.

Ainda assim, o artista recorreu ao Instagram para tranquilizar todos aqueles que ficaram preocupados com a fotografia que correu o mundo e que fez crer que o seu estado de saúde poderia não ser o melhor.

"Há pouco tempo, muitos amigos viram algumas fotografias minhas recentes na Internet e ficaram preocupados com a minha saúde. Quero aproveitar esta oportunidade para dizer a todos que não se preocupem! É apenas uma aparição de uma personagem para o meu último filme. A personagem exige que eu tenha cabelo e barba brancos e que pareça idoso", começou por justificar o ator.

"Ao longo dos anos, sempre estive disposto a experimentar coisas novas para um filme, independentemente de se tratar de uma acrobacia desafiante ou de uma aparição inovadora para uma personagem. Estou no mundo do entretenimento há 62 anos e aprecio cada momento porque tenho a sorte de ainda estar a filmar hoje", sublinhou depois.

Ainda neste texto, Jackie Chan falou sobre o facto de ter completado 70 anos de vida no passado fim de semana: "Mesmo antes do meu aniversário, muitos amigos têm-me lembrado: 'Jackie, vais fazer o teu 70.º aniversário!'. Sempre que ouvia este número, o meu coração parava por um segundo - já tenho 70 anos? Depois de recuperar do choque, a segunda coisa que me vinha à cabeça é um ditado que o meu irmão mais velho, o Sammo Hung, disse uma vez: 'ser capaz de envelhecer é uma coisa afortunada'. Especialmente para nós, atores de acrobacias, não sabemos a sorte que temos por podermos envelhecer".

