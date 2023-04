Jack Nicholson surpreendeu tudo e todos depois de ter sido visto a assistir a um jogo da NBA esta sexta-feira, 28 de abril, em Los Angeles.

Conforme destaca o Page Six, esta foi a primeira aparição pública desde que foi visto a assistir com o filho, também a um jogo dos Lakers, em outubro de 2021.

Vale notar que os fãs do ator já revelaram preocupações com a sua ausência. A publicação recorda que fontes próximas disseram que Nicholson "tem vivido como um recluso" dentro de casa.

Repórteres e Larry David, estrela de 'Curb Your Enthusiasm' e um dos criadores de 'Seinfield', cumprimentaram o ator de 86 nesta ocasião.

Recorde-se que o último projeto de Nicholson foi em 2011, nomeadamente a rom-com 'How Do You Know' que protagonizou ao lado de Reese Witherspoon, Paul Rudd e Owen Wilson.

