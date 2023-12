Soube-se esta manhã de sexta-feira, 22 de dezembro, que a segunda temporada de 'Morangos Com Açúcar' chega aos ecrãs no dia 1 de janeiro de 2024, mas já é possível também ver o trailer do novo capítulo

As imagens foram publicadas pelo realizador, Francisco Antunez, e nelas pode ver-se que a grande parte dos atores da primeira temporada estão de volta.

A trama seguirá os mistérios que ficaram por resolver e a tensão que se viveu nos primeiros episódios não ficará de fora.

Rita Pereira, Tiago Castro e Sara Barradas, estrelas do passado da série juvenil, voltam a participar nesta temporada.

Veja abaixo o trailer e confira na galeria as imagens já disponíveis.