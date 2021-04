Este mês é particularmente simbólico para Kate Middleton e para o príncipe William. A 29 de abril, os duques de Cambridge celebram uma década de casamento e o canal britânico ITV antecipou a celebração da data.

Foi transmitido na noite desta quarta-feira, dia 7, o documentário 'The Day Will and Kate Got Married', que mostrou os bastidores da cerimónia. O filme conta com participações de pessoas que estiveram no casamento, como Gary Goldsmith, tio de Kate Middleton.

Recorde-se que os duques de Cambridge trocaram alianças na abadia de Westminster, em Londres. Dois anos depois do enlace, nasceu o primeiro filho, príncipe George. A família voltou a aumentar em 2015 com o nascimento da princesa Charlotte e em 2018 com a chegada do príncipe Louis.

