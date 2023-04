J-Hope, um dos membros da banda de K-pop BTS, iniciou o serviço militar obrigatório no exército sul-coreano esta terça-feira, 18 de abril, noticia a Time.

Por lá permanecerá 18 meses, conforme manda a lei do país. Em dezembro do ano passado, Jin, de 30 anos, e membro mais velho da banda, foi o primeiro a ingressar no exército, depois de ter pedido um adiamento.

No caso de J-Hope, de 29 anos, este receberá formação militar num campo em Wonju, a 90 quilómetros de Seul, a capital da Coreia do Sul.

"Adoro o exército. Vejo-vos em breve", escreveu o músico numa publicação no Instagram um dia antes de partir.

Os restantes membros dos BTS - RM, Suga, Jimin, V e Jungkook - também deverão fazer o mesmo percurso no futuro.