O ator Ângelo Rodrigues subiu ao palco esta quinta-feira, 10 de setembro, com a peça 'A Ratoeira', no Teatro Armando Cortez. Um momento que contou com o apoio da ex-companheira e amiga Iva Domingues.

A apresentadora da TVI fez questão de marcar presença na estreia do espetáculo, momento que quis deixar registado nas stories da sua página de Instagram.

Iva tirou uma fotografia ao bilhete, já sentada na plateia, e escreveu: "Ângelo Rodrigues, muita m****".

