Um dia depois de ter sido anunciado o seu regresso à TVI, Iva Domingues recorreu à sua página de Instagram para deixar um agradecimento especial a todos os que trabalharam consigo no Canal 11.

"Não posso seguir caminho sem fazer este post. Muitos não vão reconhecer estas caras mas eu levo-as todas no coração. Obrigada, Tiago Craveiro pela amizade e por me trazeres de volta a Portugal. Obrigada, Presidente Fernando Gomes pelo trato, pela disponibilidade, pela simpatia e consideração que sempre teve comigo. Obrigada Nuno Santos pela experiência! Obrigada Pedro Sousa e Luis Sobral pelo empenho e capacidade de trabalho! E por último: OBRIGADA EQUIPA! Amigos, companheiros de um sonho que sonhámos juntos. Muitas felicidades a todas e todos que vão continuar no Canal 11. Ficam as melhores memórias... Grata", escreveu, este sábado, 5 de setembro.

Recorde-se que Iva Domingues começou a trabalhar no Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, há cerca de um ano, depois de ter estado nos Estados Unidos ao lado da filha que está a estudar Cinema.

Leia Também: Agora é oficial! Três anos depois, Iva Domingues está de regresso à TVI