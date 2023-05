O programa 'Isto É Gozar Com Quem Trabalha' sobe à Altice Arena no próximo dia 28 de maio. Os bilhetes foram disponibilizados de forma gratuita mas, pouco tempo depois, já tinham esgotado.

A SIC, através das redes sociais, anunciou a emissão especial do formato de humor conduzido por Ricardo Araújo Pereira.

"Se todos os artistas têm o sonho de um dia chegarem à Altice Arena, por que razão Ricardo Araújo Pereira e a sua equipa se vão contentar com menos? É mesmo isso que vai acontecer, no dia 28 de Maio, às 21h30, num programa especial em direto, num palco à medida de todo o talento de 'Isto é Gozar Com quem Trabalha'", pode ler-se.

No entanto, vários foram os espectadores que se mostraram insatisfeitos por não terem conseguido comprar bilhete.



© Instagram/Daniel Oliveira

Leia Também: Margarida Corceiro estreou-se como apresentadora. Eis as reações