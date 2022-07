Isabela Cardinali aceitou responder a (quase) todas as curiosidades dos seguidores sobre o seu casamento com Pedro Moreira.

Os dois antigos participantes da 'Casa dos Segredos' oficializaram a relação de longa data no último domingo, 10 de julho.

Os convidados e as ausências de última hora

A criadora de conteúdo conta que teve apenas 80 convidados, sendo a festa restrita a família e amigos mais próximos.

Soraia Moreira e Daniel Guerreiro estiveram entre o leque de convidados famosos. Isabela convidou, contudo, outros ex-concorrentes dos reality shows da TVI que acabaram por faltar à festa, como foi o caso de Gabriela Santana e do ex-casal Tiago Rufino e Luan Teófilo.

Quanto à ausência de Luan e Tiago, a influencer explicou: "Não estavam preparados… e eu respeitei. Isto é amizade, pessoal". O ex-casal separou-se recentemente, colocando um ponto final num casamento de longa data. E os antigos participantes da 'Casa dos Segredos' não foram os únicos a declinar o convite.

Isabela teve quatro desistências de última hora na lista de convidados e, confessa, pagou "500 euros a mais" porque já tinha confirmado no local onde se casou a presença destas pessoas.

E a lua de mel?

"Devido aos compromissos e trabalhos atrasados", o casal optou por não viajar nos dias seguintes ao casamento. Isabela e Pedro passaram dois dias num hotel do Porto para recuperarem energia, mas já regressaram ao trabalho. A viagem e lua de mel está marcada para o final do mês de agosto, início de setembro.

Nem tudo correu "como desejado" no grande dia

"Algumas coisas não correram como o desejado devido à imensa paciência e confiança da minha parte para algumas empresas e no final não ficou exatamente da maneira que queria. Em contrapartida, houve serviços que esperava pouco e me surpreenderam", contou Isabela, revelando em seguida alguns dos detalhes que não correram exatamente como esperado.

"O bolo não foi nada daquilo que pedi. Pode ter havido um mal-entendido ou falha de comunicação e isto aconteceu", notou ao mostrar uma imagem do seu pedido e do bolo que acabou por receber no dia.



