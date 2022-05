Isabela Cardinali recorreu às redes sociais para denunciar uma proposta profissional abusiva que encontrou num grupo de Facebook que procura promotores para eventos.

"Estou neste grupo e comigo estão outros milhares. Para quem não conhece, funciona para procurar raparigas/rapazes que estejam dispostos a fazer trabalhos diários/curtos para marcas", começou por explicar.

Sobre o anúncio em si, que procurava seis promotoras para a zona VIP do Rock in Rio Lisboa, Isabela Cardinali considerou que "seria uma experiência diferente e interessante" e decidiu candidatar-se.

Entretanto, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' recebeu uma mensagem privada alusiva ao anúncio que a deixou boquiaberta. "Não sei se já trabalhaste na zona VIP de um festival, mas há sempre VIPS ou até bandas mais atrevidas. Há sempre apalpões nas meninas, ok?".

Chocada com a mensagem, Isabela partilhou-a nas Instagram Stories de forma a apelar para que outras raparigas tenham cuidado com propostas do género.

"E eis que recebo esta resposta. Só quero avisar que se isto é falso, tomem cuidado. Se não é, não permitam que isto seja parte de um trabalho. Eu queria ter a experiência e fico triste que alguém 'aceite' em trabalho ser assediada sem qualquer tipo de punição. Cada um sabe de si, é verdade, mas não normalizem crimes e faltas de respeito por dinheiro algum", defendeu.



