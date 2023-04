Isabel Silva mostrou-se esta segunda-feira, dia 17 de abril, indignada com uma mensagem que lhe foi enviada por um seguidor nas redes sociais.

A apresentadora partilhou um vídeo onde surgia a receber uma massagem, com o cibernauta a dizer o seguinte: "Até eu te fazia umas massagens e de chorar e pedir por mais".

Isabel, incomodada com as palavras, gravou uma story para o Instagram onde comentou o assunto: "As pessoas não têm noção".

"Eu acho que a malta às vezes perde a noção de que, apesar de estar numa rede social, eu leio. Tendo em conta que não conheço a pessoa e pela maneira como escreve, eu posso dizer que a pessoa, para além de não ter noção, é mal-educada, é um 'ordináriozito'... Acho temos de ter alguma consciência daquilo que estamos a fazer, porque não estamos a ser vistos mas alguém está a ler e está a ser impactado", fez notar ainda a apresentadora.

"Bora lá ter calma nesses comentários", concluiu Isabel.

Veja na galeria as stories de Isabel Silva.