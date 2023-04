Isabel Silva participou recentemente no programa 'Glitter Show', apresentado por Carina Caldeira no Porto Canal, e as fotografias da sua presença no formato levaram a comunicadora a fazer uma reflexão sobre a vida.

"Duas imagens que acabei de receber do 'Glitter Show' e que refletem a forma como me quero ver e sentir ao longo da minha vida: alegre, entusiasmada e vibrante. É uma jornada sem fim e que levo como máxima prioridade", começou por escrever.

"Gosto do meu compromisso com a minha alegria… e quanto mais me permito a entender as minhas vulnerabilidades e a potenciar o meu talento, mais propósito encontro para desfrutar do dia a dia com tranquilidade e no tempo que preciso e mereço. Porque só assim vou conseguir sentir e fazer o bem. A mim e a todos os que se conectam comigo", concluiu Isabel.

Veja abaixo a publicação em causa.

