'Our King', livro do correspondente real Robert Jobson, faz diversas revelações sobre os bastidores da família real. O autor aborda o relacionamento entre a rainha Isabel II e o neto, o príncipe Harry, a qual se tornou particularmente difícil desde o início do relacionamento com Meghan Markle.

No livro, o especialista nota que a rainha, que morreu em setembro do ano passado, ficou surpreendida com a decisão de Harry e Meghan em deixarem de trabalhar para a realeza em 2020, considerando que o neto se deixou "consumir" pelo amor que sentia pela companheira.

"Nessa altura [quando Harry e Meghan Markle começaram a criticar publicamente a realeza], honestamente, a rainha ficou perplexa com o comportamento deles, descrevendo-o como 'um tanto louco'. Ela acredita, no entanto, que o neto estava de tal forma 'consumido' pelo amor que sentia pela mulher que tal lhe toldava o julgamento", escreve Jobson.

No livro é também referido que Harry, após ir viver para a Califórnia, ligava com regularidade à avó. Contudo, as conversas eram "difíceis", sobretudo quando este exigia falar diretamente com o pai, Carlos III.

