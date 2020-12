Isabel Figueira presenteou esta terça-feira, dia 15, os seus seguidores do Instagram com uma rara fotografia onde surge ao lado do filho mais novo, Francisco Maria Sotto-Mayor.

Na imagem, mãe e filho posam juntos deitados na mesma cama.

"Bom dia. Amor", pode ler-se na legenda do amoroso registo.

Recorde-se que Francisco, atualmente com sete anos, resulta da relação entretanto terminada entre a atriz da TVI e João Sotto-Mayor. Isabel é ainda mãe de Rodrigo, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com César Peixoto.

