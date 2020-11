Earl Spencer comentou a investigação independente que está a decorrer à volta da polémica entrevista que a irmã, a princesa Diana, deu ao BBC's Panorama, em 1995. Na visão de Earl, adianta o Express, todos os aspetos sobre o assunto deveriam ser examinados ao pormenor e sem condições pré-estabelecidas.

Por isso, Earl revelou-se indignado pela forma como o inquérito está a ser conduzido e pela falta de liberdade do responsável pelo mesmo.

"Assim como já disse à BBC esta noite, não estou satisfeito com os parâmetros que eles estabeleceram à volta do inquérito sobre a entrevista do BBC Panorama com a Diana há 25 anos", afirmou na sua conta de Twitter.

"Lord Dyson deverá ser livre para examinar cada aspeto deste assunto, desde 1995 até hoje, como ele achar melhor", defendeu.

Também o príncipe William já abordou o assunto revelando o seu agrado para com a ideia da investigação.

