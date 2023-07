A família da princesa de Gales vai aumentar novamente. O irmão mais novo de Kate e Pippa Middleton, James, espera o primeiro filho em comum com a mulher, Alizee Thevenet, com quem se casou em setembro de 2021.

"Não podíamos estar mais entusiasmados. Foi um início de ano muito difícil, depois de perdermos a nossa amada Ella [uma das cadelas do empresário]. No entanto, vamos terminar o ano com a pequena adição mais valiosa à nossa família em crescimento", escreveu James, na legenda de duas fotografias partilhadas no Instagram, onde se pode ver como cresceu a 'barriguinha' de Alizee.

De recordar que este bebé é o sexto sobrinho da princesa de Gales, que é já tia dos príncipes Archie e Lilibet, filhos do príncipe Harry, e de Arthur, Grace e Rose, filhos de Pippa Middleton.

